Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-март 2024

По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе-марте 2024 года составил в денежном выражении 29,2 млн евро, что на 78,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда ЕС импортировал из РФ этой продукции на сумму 133,3 млн евро.

Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим товарным группам, а также по различным видам транспорта и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

Автотранспортом в первые три месяца этого года из РФ в ЕС было отгружено ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов на сумму 10,6 млн евро, на 81% меньше, чем в январе-марте 2023 года, когда Евросоюз заплатил России 55,4 млн евро.

Авиатранспортом ЕС импортировал из РФ этой продукции на сумму 18,6 млн евро (+31,9%).

Крупными покупателями российских ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в ЕС за отчетный период были Словакия и Германия.

Словакия в отчетном периоде импортировала из РФ ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов на сумму 25 млн евро, тогда как годом ранее на 63.3 млн евро (-60,5%).

Германия в январе-марте этого года импортировала из РФ ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов на сумму 2.4 млн евро (-41,5%).

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi