Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2024

По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2024 года составил 1 тыс. тонн на сумму 426,3 млн млн евро против 1,7 тыс. тонн (-40,5%) на сумму 842.1 млн евро (-49,4%) годом ранее.

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В том числе перевозки грузов авиатранспортом из ЕС в РФ в отчетном периоде составили 803 тонны на сумму 294 млн евро, тогда как в январе-марте 2023 года было почти 1,5 тыс. тонн (-42%) на сумму 328,8 евро (-10,6%).

Больше всего грузов авиатранспортом в РФ оправили Италия (258 тонн на сумму 29,1 млн евро), Швеция (224 тонны на сумму 70,4 млн евро) и Германия (97 тонн на сумму 46,7 млн евро).

Из России в Евросоюз в отчетном периоде авиатранспортом было отправлено 217 тонн грузов на сумму 132,3 млн евро, тогда как в январе-марте прошлого года 1357 тонн (-39,2%) на сумму 513,3 евро (-68,4%).

Больше всего грузов авиатранспортом из РФ в отчетном периоде было отправлено в Германию (102 тонны на сумму 60 млн евро), Словакию (24 тонны на сумму 18,1 млн евро) и Швецию (18 тонн на сумму 68 тыс. евро).

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