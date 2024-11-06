Объем грузоперевозок в границах Азово-Донского бассейна ВВП вырос

В Азово-Донской бассейновой администрации подвели предварительные итоги навигации 2024 года. Несмотря на то, что до завершения навигации в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей остается еще месяц, объемы грузоперевозок уже превышают прошлогодние показатели, сообщает пресс-служба РосморречфлотА. Так, с начала навигации перевезли 7 млн тонн грузов, это на 1 млн тонн или на 26,5% больше, чем в 2023 году.

Увеличение грузоперевозок наблюдается в транзитном направлении через бассейн, загрузке перерабатывающих мощностей Усть-Донецкого порта, отгрузке зерновых причалов станицы Багаевской, а также минерально-строительных грузов в районе станицы Мелиховская (причал ООО «Донской камень»).

По состоянию на 1 ноября 2024 года наблюдается увеличение перевозок нефтепродуктов из портов Волги, Камы и Каспийского моря в направлении портов Средиземного и Черного морей на 39%, зерновых (сельхозпродукции) – на 17,1%, минерально-строительных грузов на – 60,8%.

Судопоток Азово-Донского бассейна ВВП насчитывает 4 723 единицы, что по отношению к навигации 2023 года составляет 123,7%.

Фото: Росморречфлот