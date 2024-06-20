Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
20.06.2024

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.06.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 24, 2024
    На 24 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    09.02.2024
    Безработные контейнеровозы на 29 января 2024 года
    Перенаправление контейнеровозов вокруг Африки по-прежнему поглощает свободные провозные мощности. По состоянию на 29 января 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    17.05.2024
    Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза в январе-феврале 2024 года […]
    2024ЕвросоюзЕвростатНикель
    0
    27.04.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 17, 2024
    На 17 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск снизились относительно […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнЗерноФрахтовые ставки
    0
    31.05.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2024
    Цены на мазут во всех исследуемых портах России незначительно выросли, стоимость газойля не изменилась.
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоРоссияЦены
    0
    16.05.2024
    Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2024
    Объем мирового рынка контейнерных перевозок вырос на 8,8%.
    Только для подписчиков
    2024Мировые линии
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.06.2024 FESCO усиливает каботажную линию из Санкт-Петербурга в Калининград
    20.06.2024 О перспективах рынка нефтеперевозок, сложностях с расчетами и диверсификации в контейнерный бизнес
    20.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%
    19.06.2024 FESCO поставила на линию Новороссийск – Индия судно большей вместимости
    19.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    19.06.2024 Вместимость глобального контейнерного флота достигла 30 млн TEU
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •