Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство РФ в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба правительства РФ,

Согласно новому постановлению квота составит 550 тыс. тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли.

В 2021-2024 годах правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырьё, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

Сам документ будет опубликован позже.