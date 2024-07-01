Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
01.07.2024

Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов

    • Правительство РФ в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба правительства РФ,

    Согласно новому постановлению квота составит 550 тыс. тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

    Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли.

    В 2021-2024 годах правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырьё, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

    Сам документ будет опубликован позже.

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2024
    В России могут продлить меры по обязательной продаже валютной выручки
    Крупнейшими российскими экспортерами
    валютавалютная выручкапродажапродление
    0
    30.01.2024
    А.Лукашенко: необходимо активнее реализовывать логистические проекты
    По перевозке белорусских экспортных грузов через российские порты
    Александр ЛукашенкоБеларусьЖелезная дорогаПорты
    0
    13.06.2024
    Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-март 2024
    По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз в январе-марте […]
    2024АлюминийЕвросоюзЕвростат
    0
    01.04.2024
    Начались регулярные поставки зерна в Харбин по Новому сухопутному зерновому коридору
    Начались регулярные поставки зерна по Новому сухопутному зерновому коридору в Харбин (КНР), которые осуществляются […]
    ЗерноКитайНовый сухопутный зерновой коридорЭкспорт
    0
    02.04.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 3 месяца 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам первого квартала 2024 года через российские глубоководные порты […]
    Только для подписчиков
    2024Зерновые грузызерновые терминалыРоссия
    0
    20.03.2024
    Внешняя торговля РФ в январе 2024 года
    Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за […]
    Только для подписчиков
    2024Внешняя торговляИмпортЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2024 в деталях
    01.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2024
    28.06.2024 Еще один контейнерный терминал появится в Забайкальске на границе с Китаем
    28.06.2024 Первый судозаход Newnew Shipping на УЛКТ
    28.06.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2024 вырос на 36,7%
    28.06.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2024 Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •