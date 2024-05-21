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Российский экспорт и импорт, 3 месяца 2024
21.05.2024

Российский экспорт и импорт, 3 месяца 2024

    • Внешнеторговый оборот России по итогам первого квартала 2024 года составил 164,1 млрд долларов. По сравнению с показателем января-марта 2023 внешнеторговый оборот России снизился на 5,4%. 

    Импорт

    Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении снизился по сравнению с 3 месяцами 2023 года на 9,9% до 62,88 млрд долларов.

    По данным ФТС, чуть более половины (50,3%) суммарной таможенной стоимости поставок из-за рубежа приходится на категорию «машины, оборудование и транспортные средства и другие товары». В сравнении с итогами первого квартала прошлого года ввоз товаров в Россию этой категории снизились на 4,7% до 31,6 млрд долларов.

    На «продукцию химической промышленности, каучук» в январе-марте этого года приходилось 19,3% от суммарной таможенной стоимости импорта. Ввоз продукции химпрома также снизился – на 20,1 млрд долларов до 12,2 млрд долларов. Импорт «продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного)» снизился на 11,6% до 8,39 млрд долларов (доля 13,3%).

    Отметим, что по всей структуре импорта в стоимостном выражении по итогам 3 месяцев этого года отмечается отрицательная динамика.

    Наиболее существенное падение наблюдается в поставках в группе «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» – на 26,3% до 710 млн долларов.

    Экспорт

    Экспорт товаров из России в адрес стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении снизился по сравнению с 3 месяцами 2023 года на 2,3% до 101,22 млрд долларов.

    63,1% суммарной таможенной стоимости экспортных поставок в страны дальнего зарубежья составили «минеральные продукты». За три месяца этого года Россия в денежном выражении экспортировала минеральных продуктов на 63,8 млрд долларов, на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На «металлы и изделия из них» в экспортной структуре поставок в январе-марте 2024 года приходилось 13,6%. По итогам отчетного периода экспорт металлов вырос в стоимостном выражении на 1% до 13,7 млрд долларов.

    Наиболее существенный рост по итогам первого квартала этого года отмечается в экспорте «кожевенного сырья, пушнины и изделий из них» – на 40% до 56 млн долларов. Также увеличение экспорта в денежном выражении отмечается в категории «текстиль, текстильные изделия и обувь» – на 23,6% до 471 млн долларов. По остальным экспортным таможенным группам товаров наблюдается отрицательная динамика.

     


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