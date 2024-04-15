46 отмененных рейсов, с 16 по 20 неделю 2024

По информации аналитического агентства Drewry, с 15 недели по 19 неделю 2024 года объявлено о 54 отмененных рейсах, что составляет 7% от 645 запланированных на этот период рейсов.

41% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 37% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 22% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

На следующие пять недель THE Alliance объявил о отменах 17 рейсов, за ним следует OCEAN Alliance с 8 отменами, у 2M отменено 5 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 16 рейсов.

Как отмечают в Drewry, ожидается незначительное повышение надежности расписания контейнерных линий. В среднем в течение следующих пяти недель 93% судов будут ходить по расписанию.

Нарушение цепочек поставок в рамках USEC (прим. United States Enrichment Corporation — американская корпорация по обогащению урана), вызванные обрушением автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, усугубляет текущие проблемы, такие как ситуация в Красном море и обмеление Панамского канала из-за засухи. Тем не менее пока влияние этих факторов на уровень ставок фрахта не оказало. Импортеры товаров могут столкнуться с дополнительными препятствиями, вызванные возможными забастовками рабочих в странах-экспортерах, где работы могут быть остановлены на час-два, а кто-то не будет работать и весь день, предупреждает Drewry.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting / Cecilio Morcillo