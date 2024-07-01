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Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-апрель 2024
01.07.2024

Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 4 месяца 2024

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