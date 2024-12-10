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В Волго-Донском бассейне внутренних водных путей завершилась навигация
10.12.2024

В Волго-Донском бассейне внутренних водных путей завершилась навигация

    • Объем грузоперевозок в Волго-Донском бассейне внутренних водных путей составил 13,5 млн тонн, что на 29% больше, чем в прошлом году, когда объем грузов составил почти 10,5 млн тонн, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Последним судном в навигацию 2024 года на Волго-Донском судоходном канале стал теплоход «Балт Флот 2». 10 декабря теплоход вышел из шлюза № 15 Цимлянского района гидросооружений и судоходства и покинул бассейн.

    На Волгоградском гидроузле навигация завершилась 8 декабря проходом сухогруза «Святой Константин», проследовавшим в Иран.

    За навигацию выполнено 60,5 тыс. шлюзования, что на 5,7% больше, чем в 2023 году. Количество пропущенных по бассейну судов составило 9,4 тыс.единиц – это на 13,3 % больше, чем в прошлом году.

    Государственное задание по содержанию водных путей выполнено по всем показателям. На участке протяженностью 311 км от Волгограда до Волгодонска обеспечены гарантированные глубины магистрального водного пути.

    Из 2117,5 км внутренних водных путей бассейна 413 км имеют гарантированные габариты судовых ходов, из которых 302 км оборудованы освещаемой судоходной обстановкой, 96 км оборудованы знаками судоходной обстановки отражательного действия, 15 км оборудованы неосвещаемой обстановкой.

    Путевые работы по содержанию внутренних водных путей выполнены в полном объеме. Объем дноуглубительных работ для обеспечения гарантированных габаритов составил 218,45 тыс. куб. м.

    Работы по содержанию внутренних водных путей, судоходных гидротехнических сооружений и навигационно-гидрографическому обеспечению выполнялись судами технического флота. Работали 8 обстановочных судов, 3 земснарядов со вспомогательным флотом, 2 плавучих кранов, 2 карчекрана для дноочистительных работ и 3 русловые изыскательские партии.

    Для содержания внутренних водных путей в навигацию выставлялись и обслуживались 894 навигационных знака, в том числе 484 плавучих и 410 береговых, из них 570 – освещаемые.

    Фото: Росморречфлот

     


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