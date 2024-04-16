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Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года
16.04.2024

Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года

    • В первом квартале 2024 года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа увеличилось на 9% относительно аналогичного показателя первого квартала 2023 года и составило 4541, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные корпорации «Китайские железные дороги».

    За отчетный период этими поездами было перевезено около 493 тыс. TEU, на 10% больше, чем годом ранее.

    По сообщению КЖД, по состоянию на конец марта этого года, количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа достигло 87 тыс., их маршрутами было охвачено 222 города в 25 европейских странах. 

    Фото: Xinhua


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