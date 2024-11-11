Грузооборот Дальневосточного бассейна в сентябре 2024: снизилась перевалка черных металлов

В сентябре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна сократился на 7,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 81,8% всего грузооборота, снизился на 8,8%. Каботаж уменьшился на 6,9%. В импорте было перевалено на 14,3% больше, чем в сентябре 2023 года.

Согласно имеющимся официальным данным, в сентябре 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна почти 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в сентябре 2024 года доля угля и кокса составляла 45%, нефти и нефтепродуктов – 24% и 5,4% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 11,6%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла на 43%. Прочих навалочных грузов было обработано на 38,6% больше, чем годом ранее, оборот накатных грузов (ро-ро) вырос на 37,9%.

Наиболее значительно, на 49,7% снизился грузопоток черных металлов. Лесных грузов перевалили на 33,4% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 31,9% меньше.

В сентябре 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 37,1%, Ванино обработал 14,2%, на Владивосток также приходилось 14,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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