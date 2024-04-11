Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь 2024

По данным Евростата, российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза в январе 2024 года составил 1,6 тыс. тонн. Это на 30,4% меньше, чем в январе 2023 года, когда Россия отправила в Евросоюз 2,3 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт этого металла из РФ в ЕС за отчетный период составил 24,7 млн евро, тогда как годом ранее 65,1 млн евро (-62%).

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Весь объем необработанного никеля из РФ в ЕС в январе этого года был перевезен автотранспортом, тогда как годом ранее – морским путем.

Единственным покупателем российского необработанного никеля в отчетном периоде были Нидерланды

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