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Российский экспорт руд и железных концентратов в ЕС, январь 2024
11.04.2024

Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь 2024

    • По данным Евростата, российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза в январе 2024 года составил 1,6 тыс. тонн. Это на 30,4% меньше, чем в январе 2023 года, когда Россия отправила в Евросоюз 2,3 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт этого металла из РФ в ЕС за отчетный период составил 24,7 млн евро, тогда как годом ранее 65,1 млн евро (-62%).

    Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим товарным группам, а также по различным видам транспорта и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

    Весь объем необработанного никеля из РФ в ЕС в январе этого года был перевезен автотранспортом, тогда как годом ранее – морским путем.

    Единственным покупателем российского необработанного никеля в отчетном периоде были Нидерланды

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