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100-миллионная тонна угля на терминале ОТЭКО в Тамани
29.11.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 25-29 ноября 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерооборот морских портов Евросоюза снизился на 4,4%

    По данным Евростата, контейнерооборот морских портов Евросоюза по итогам 2023 года составил 92,4 млн TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 48 неделя 2024

    Индекс контейнерных перевозок продолжает незначительно снижаться

    Оборот мировых контейнерных линий, 9 месяцев 2024

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 9 месяцев 2024 года составил 136,7 млн TEU.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот российских портов в октябре 2024 в деталях

    Контейнерооборот всех морских портов России в октябре 2024 года увеличился на 12,7% относительно показателя сентября прошлого года.

    Контейнерооборот российских портов в октябре 2024: плюс 12,7%

    Импорт вырос на 23%, экспорт – на 9,3%. 

    Грузооборот российских портов в октябре 2024 в деталях

    В каботаже было перевалено 7,1 млн тонн, на 8,5% меньше, чем годом ранее. 

    Грузооборот российских портов в октябре 2024: импорт вырос на 17%

    Грузооборот всех морских портов России в октябре 2024 года снизился на 0,8%.

     

    Товарооборот РФ

    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-сентябрь 2024

    По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-сентября 2024 года составил почти 3,4 тыс. тонн.

    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-сентябрь 2024

    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-сентябре 2024 года составил 27,5 млн тонн.

    Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-сентябрь 2024

    По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе-сентябре 2024 года в денежном выражении составил 49,2 млн евро.

    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 9 месяцев 2024

    По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам первых 9 месяцев 2024 года составил 3,25 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Япония в январе-сентябре 2024 года

    По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-сентябре 2024 года снизился на 18% относительно показателя аналогичного периода прошлого года до 877,6 млрд иен.

    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 9 месяцев 2024

    Франция значительно наращивает импорт.

     

    Порты

    Морские порты Евросоюза снизили грузооборот на 3,9%

    По итогам 2023 года порты стран Евросоюза обработали 3,4 млрд тонн грузов. 

    Антверпен-Брюгге увеличил долю на рынке рейнджа Гамбург – Гавр

    Контейнерооброт увеличился на 6,8% до 10 млн 152 тыс. TEU.

     

    Финансы

    Frontline публикует финансовые показатели за Q3 2024

    Как сообщили SeaNews в компании, выручка за третий квартал составила 490,3 млн долларов.

    115 рублей за доллар – предел? Или есть куда расти?

    Что учитывать импортерам и экспортерам

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2024

    На 48 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдается разнонаправленная динамика. 

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 48, 2024

    На 48 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта на отдельных направлениях остаются на прежнем уровне. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 48 неделя, 2024

    На 48 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на некоторые направления снизились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 48, 2024

    На 48 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на всех направлениях увеличились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 48, 2024

    Ставки на прежнем уровне

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 48 неделя 2024

    На 48 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах повысились. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 48 неделя 2024

    Цены во всех исследуемых портах снизились.

     

    Фото: ОТЭКО

     


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