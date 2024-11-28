Контейнерооборот морских портов Евросоюза снизился на 4,4%

По данным Евростата, контейнерооборот морских портов Евросоюза по итогам 2023 года составил 92,4 млн TEU, что на 4,4% меньше, чем в 2022 году. При этом перевалка груженых контейнеров уменьшилась на 4,7%, а порожних – на 2,8%.

Наибольший контейнерооборот в Евросоюзе в 2023 году зафиксирован в Испании. Морские порты этой страны обработали 16,4 млн TEU (или 17,7% от общего объема). Затем идут Нидерланды – 13,7 млн TEU (с долей в 14,8%). На третьем месте Германия. Суммарно порты этой страны в прошлом году обработали почти 12,7 млн TEU (или 13,7% всего контейнерооборота портов ЕС). Бельгия на четвертом месте с почти 11,5 млн TEU (12,4%). На пятом – Италия (10,9 млн TEU, или 11,8%).

В общей сложности на эти 5 стран пришлось 70,5% контейнерооборота портов Евросоюза.

Наименьшая доля обработанных порожних контейнеров в 2023 году среди морских портов ЕС зафиксировано в Италии (1,2%) и Мальта (7,8%), наибольшая – в Литве (42,1%).

Самый большой контейнерооборот в 2023 году продемонстрировал порт Роттердам. Через этот порт прошло 13,1 млн TEU. Затем идут Антверпен-Брюгге (11,4 млн TEU) и Гамбург (7,7 млн TEU).

По данным Евростата, в целом, 9 из 20 основных контейнерных портов ЕС, под которыми Евростат понимает порты, обработавшие свыше 1 млн TEU, зафиксировали рост контейнерооборота в сравнении с 2022 годом.

В относительном выражении больше всего (на 56,7%) вырос контейнерооборот порта Специя. Гданьск в прошлом году также нарастил контейнерооборот в сравнении с 2022 годом – на 18,2%.

Самое существенное снижение контейнерооборота наблюдалось в итальянском порту Джойя-Тауро – на 21,8%, HAROPA (объединяет французские порты Гавр и Руан) – на 15,6%, а также в Бремерхафене (-8,2%), Гамбурге (-7,3%) и Барселоне (-7%).

Фото: порт Гамбург