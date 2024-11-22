Аналитический дайджест SeaNews, 18-22 ноября 2024

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 47 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 47 неделе 2024 года по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1% и составляет 3413 доллара за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2024 вырос на 55%

В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 55% относительно показателя сентября 2023 года.

Грузооборот Арктического бассейна в сентябре 2024 в деталях

В сентябре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 13,2% относительно показателя прошлого сентября 2023 года.

Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2024

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 10 месяцев 2024 года составили 6,5 млн TEU.

Грузооборот Арктического бассейна в сентябре 2024: импорт снизился на 36%

Согласно имеющимся официальным данным, все показатели сократились.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 в деталях

В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился на 31,4% относительно показателя сентября 2023 года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 31,4%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в экспорте.

Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 в деталях

В сентябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 15,2% относительно показателя прошлого сентября 2023 года.

Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 15,2%

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт снизился на 18,2.

Товарооборот РФ

Внешняя торговля РФ в январе-сентябре 2024 года

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за 9 месяцев 2024 года.

Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-август 2024

По данным Евростата, импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе-августе 2024 года составил в денежном выражении 453 млн евро.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 9 месяцев 2024

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 9 месяцев 2024 года сократился на 26,7%.

Товарооборот Россия – США в январе-сентябре 2024 года

По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США за 9 месяцев 2024 года снизился на 30,9%.

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 9 месяцев 2024

По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам 9 месяцев 2024 года сократился на 27,6%.

Товарооборот Россия – Турция в январе-сентябре 2024 года

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе-сентябре 2024 году снизился на 9,8%.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-сентябрь 2024

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-сентябре 2024 года составил 3,6 млн тонн.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-сентябрь 2024

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-сентябре 2024 года составил почти 3,17 млн тонн.

Железная дорога

Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 10 месяцев 2024

По данным РЖД, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 14,5%.

Порты

Грузооборот и контейнерооборот через Гамбург, 9 месяцев 2024

Контейнерооборот порта Гамбург составил по итогам 9 месяцев 2024 года 5,8 млн TEU.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2024

На 47 неделе 2024 года почти на всех исследуемых трейдах ставки пошли вверх.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 47, 2024

На 47 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта остаются на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Черного моря, 47 неделя, 2024

На 47 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax продолжают снижаться.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 47, 2024

На 47 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на некоторые направления увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 47, 2024

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая пошли вверх.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 47 неделя 2024

На 47 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива практически в исследуемых портах снизились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 47 неделя 2024

На 47 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России повысились.

Фото: РЖД