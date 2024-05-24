Аналитический дайджест SeaNews, 20-24 мая 2024

Мировой контейнерный рынок

44 отмененных рейса, с 21 по 25 неделю 2024

С 21 недели по 25 неделю 2024 года объявлено о 44 отмененных рейсах, что составляет 7% от 652 запланированных на этот период рейсов.

Глобальный рынок скоропорта в этом году вырастет на 1%

Глобальный рынок морских рефперевозок в этом году ожидает рост.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 21 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 21 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 15,9% до 4072 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Грузоперевозки через погранпереходы Дальневосточной магистрали выросли на 35%

За четыре месяца 2024 года через пограничные переходы Дальневосточной железной дороги во всех направлениях перевезено почти 5,8 млн тонн грузов, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Порты

Контейнерооборот Гонконга, 4 месяца 2024

Контейнерооборот порта Гонконг за первые четыре месяца 2024 года составил 4,46 млн TEU.

Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2024

Контейнерооборот Турции по итогам 4 месяцев 2024 года составил порядка 4,48 млн TEU – на 15,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Лидеры Финляндии, 4 месяца 2024

Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам 4 месяцев 2024 года составил 357,2 тыс. TEU.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Германия в январе-феврале 2024

По итогам января-февраля 2024 года товарооборот между Россией и Германией составил 487,3 тыс. тонн, на 73,3% меньше, чем за первые два месяца 2023 года.

Импорт и экспорт Китая, 4 месяца 2024

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 4 месяцев 2024 года составил 1,9 трлн долларов.

Российский экспорт и импорт, 3 месяца 2024

Внешнеторговый оборот России по итогам первого квартала 2024 года составил 164,1 млрд долларов.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2024

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам первого квартала 2024 года сократился на 40% и составил 17,8 млрд евро.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-март 2024

Объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2024 года составил 1,48 млн тонн на сумму 667,1 евро.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2024

Объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2024 года составил 1,15 млн тонн на сумму 8,1 млрд евро.

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 3 месяца 2024

Совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам первого квартала 2024 года сократился на 33,2%, составив 6,9 млн тонн.

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2024

Объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2024 года составил 1 тыс. тонн на сумму 426,3 млн млн евро против 1,7 тыс. тонн (-40,5%) на сумму 842.1 млн евро (-49,4%) годом ранее.

Морской экспорт зерна из РФ в ЕС, 3 месяца 2024

Российский экспорт зерновых грузов в страны Евросоюза морским путем по итогам 3 месяцев 2024 года составил 139,3 тыс. тонн.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-март 2024

Объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2024 года составил 9,9 млн тонн на сумму 4,8 млрд евро.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2024

На 20 неделе года на всех исследуемых трейдах наблюдается увеличение ставок.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 21, 2024

На 21 неделе года в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают постепенно снижаться.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 21, 2024

На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на некоторых направлениях снизились на $1.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 21, 2024

На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов по большинству направлений не изменились. Только на направлении Лиепая / Рига – ARAG ставка снизилась на $1.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 21, 2024

На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая сохранились на уровне прошлой недели.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2024

На 21 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разноплановая динамика, однако без каких-либо значимых изменений.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 21 неделя 2024

На 21 неделе года стоимость бункерного топлива во всех исследуемых портах России снизилась.

Прочая аналитика

Экспорт необработанной древесины в первом квартале 2024

В первом квартале 2024 года экспорт необработанной древесины составил 673 тыс. куб. м, на 14,6% выше итогов прошлого года, когда за рубеж было отправлено 587 тыс. куб. м.

Фото: Shipspotting / miraflores