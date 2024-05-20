Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2024
20.05.2024

Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.02.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2023
    Ставки снизились
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    20.05.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2024
    Ставки на всех исследуемых трейдах выросли
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    09.01.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 1, 2024
    Ставки увеличились почти на всех направлениях
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    19.02.2024
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя января прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.03.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 11, 2024
    На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    12.03.2024
    Оборот мировых контейнерных линий, январь 2024
    Объем мирового рынка контейнерных перевозок вырос на 9,1%
    Только для подписчиков
    2024Мировые линии
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.05.2024 Evergreen не хватает контейнеров
    20.05.2024 44 отмененных рейса, с 21 по 25 неделю 2024
    20.05.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2024
    20.05.2024 Первый «Мясной шаттл» по новому маршруту в Китай
    17.05.2024 Контейнерный поезд из Селятино в Чэнду через Казахстан
    17.05.2024 О проблемах в жд сообщении с Китаем
    Госрегулирование Показать всё
    20.05.2024 В РФ вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    20.05.2024 «Основная производственная инфраструктура в интересах освоения Севморпути сформирована» – Д.Мантуров
    20.05.2024 2 млрд рублей из госбюджета на реконструкцию Онежского судостроительного завода
    15.05.2024 Руководителем Федеральной таможенной службы назначен В.Пикалёв
    15.05.2024 Министром транспорта Российской Федерации назначен Р.Старовойт
    14.05.2024 Назначения в руководстве Администрации Президента
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •