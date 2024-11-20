Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Турция в январе 2023 года
20.11.2024

Товарооборот Россия – Турция в январе-сентябре 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.06.2024
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024
    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    17.06.2024
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2024 в деталях
    В апреле 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 1,3% относительно показателя аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотДальневосточный бассейнПорты
    0
    31.05.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 22, 2024
    На 22 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    08.05.2024
    Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2024 года: перевозки увеличились на 9,4%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 4 месяца 2024 составили 2 млн […]
    2024КонтейнерыРЖД
    0
    18.09.2024
    Погрузка на жд на восточном направлении выросла
    «Российские железные дороги» в январе-августе 2024 года увеличили погрузку в восточном направлении на 2% […]
    2024Восточный полигонПогрузкаРЖД
    0
    25.03.2024
    Российский бизнес живой
    SeaNews продолжает делиться впечатлениями участников выставки TransRussia, которая на прошлой неделе прошла в Москве. […]
    2024МТК "Север-Юг"российский рынокТрансРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.11.2024 Фитинговые платформы смогут загрузить рельсами
    20.11.2024 Hapag-Lloyd устанавливает ветрозащитный экран на новострои
    20.11.2024 Грузооборот и контейнерооборот через Гамбург, 9 месяцев 2024
    20.11.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 в деталях
    19.11.2024 Обновленный морской сервис из портов Китая в Новороссийск
    19.11.2024 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    Госрегулирование Показать всё
    18.11.2024 Минпромторг подготовит программу ремонта судов
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •