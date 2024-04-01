Грузы РЖД, 3 месяца 2024: погрузка на сети снизилась на 3,1%

По итогам первого квартала 2024 года погрузка на сети РЖД составила 295,9 млн тонн. Это на 3,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Почти по всей номенклатуре грузов наблюдается отрицательная динамика.

«Основной недобор в общую копилку погрузки произошел за счет сокращения спроса на перевозки экспортного угля в порты Азово-Черноморского бассейна по причинам, которые лежат в плоскости взаимодействия грузовладельцев с морскими терминалами», – сообщили РЖД в своем Телеграм-канале.

Свои коррективы внесла и погода. Сильные морозы и снежные заносы на стороне грузоотправителей и грузополучателей привели к сокращению предъявления грузов, в том числе строительных и чёрных металлов. А проблемы с выгрузкой из-за смерзаемости угля и мазута потребовали введения ограничений по погрузке в адрес портов Северо-Запада, добавили в компании

«Негативное влияние оказало также отвлечение локомотивного парка для проведения технического обслуживания, – отметили в компании. – РЖД координируют работу с сервисными компаниями, в случае необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков сети».

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 86,8 млн тонн – на 5,4% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 1,7% и составил 53,3 млн тонн.

Объемы погрузки железной и марганцевой руды также сократилась – на 5,7% до 26,5 млн тонн. Погрузка строительных грузов за первый квартал этого года значительно снизилась – на 17,3% до 25,6 млн тонн.

Объем погрузки черных металлов за январь-март текущего года уменьшился на 4,4% и составил 15,9 млн тонн. Также снизилась перевозка химикатов и соды – на 0,8% до 5,4 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 6,5% до 4,1 млн тонн, лома черных металлов – на 19,5% до 2 млн тонн,

По остальной номенклатуре грузов наблюдается положительная динамика.

По итогам 3 месяцев 2024 года погрузка химических и минеральных удобрений увеличилась на 12,1% до 17,1 млн тонн, лесных грузов – на 0,9% до 7 млн тонн, цемента – на 1% до 4,6 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 20,9%, до 7,5 млн тонн), кокса – на 4,6%, до 2,9 млн тонн. Объем погрузки зерна за январь-март текущего года увеличился на 8,3% и составил 8,2 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за март 2024 года составила 105,3 млн тонн – на 3,5% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года.

Грузооборот за 3 месяца 2024 года составил 628,8 млрд тарифных т/км, что на 7,2% меньше показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 7,4% до 780,9 млрд т/км.

В марте грузооборот сети РЖД уменьшился на 6,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 220,4 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц снизился на 7% – до 273,5 млрд т/км.

Фото из Телеграм-канала РЖД