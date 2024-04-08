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Профицит торгового баланса Евросоюза составил 38 млрд евро
08.04.2024

Профицит торгового баланса Евросоюза составил 38 млрд евро

    • По данным Евростата, по итогам 2023 года профицит торгового баланса в Евросоюзе составил 38 млрд евро, тогда как в 2022 году в ЕС был зафиксирован самый высокий за 20 лет дефицит – 436 млрд евро. Такой дефицит тогда объясняли бы резким ростом стоимости импорта, в том числе цен на энергоносители.

    «Причиной того, что дефицит 2022 года превратился в профицит в 2023 году стало резкое снижение стоимости импорта – в целом, н 16% относительно 2022 года. Это сокращение обусловлено в основном снижением цен на энергоресурсные товары (-34% относительно 2022 года) и на «промышленные товары, классифицируемые преимущественно по материалу» (-21%). В этих двух товарных группах зафиксировано как падение цен, так и падение объемов», – поясняют в Евростате.

    Подавляющее большинство стран Евросоюза торговали на внутреннем рынке ЕС больше, чем со странами, которые не входят в ЕС. Самая высокая доля торговли товарами внутри ЕС у Чехии, Словакии, Эстонии и Люксембурга. При этом самая высокая доля импорта внутри ЕС в 2023 году была у Люксембурга, экспорта – у Чехии.

    Среди государств-членов Евросоюза самая высокая доля во внешней торговле ЕС была в прошлом году у Германии. На ее на долю приходилось 21% экспорта товаров в страны, не входящие в ЕС, и 22% импорта ЕС из таких стран.

    Также крупнейшими экспортерами ЕС были Нидерланды (15%, что объясняется тем, что значительный объем товаров поступал в ЕС через порт Роттердам, так называемый «эффект Роттердама») и Франция (+12%)

    В период с 2022 по 2023 год среди основных торговых партнеров Евросоюза самые высокие годовые темпы роста были зафиксированы по экспорту в Турцию (11,9 %) и Мексику (7,4 %). Наиболее существенно экспорт товаров из ЕС снизился в направлении России (-30,3 %) и Японии (-10,3 %).

    Больше всего товаров из Евросоюза в 2023 году импортировали США (их для составила 20% от общего объема экспорта ЕС), Великобритания (13%) и Китай (9%).

    На семь крупнейших экспортных рынков ЕС, а это США, Великобритания, Китай, Швейцария, Турция, Япония и Норвегия, приходилось 58 % всего экспорта товаров ЕС.

    В период с 2022 по 2023 год импорт товаров из всех основных стран-партнеров сократился, за исключением Мексики, Южной Кореи и Японии. Наибольшее падение импорта произошло из (-75 %), Норвегии (-25,9 %), Китая (-17,8 %) и Великобритании (-17,2 %).

    Основными поставщиками товаров в ЕС в 2023 году были Китай (его доля составила 20%) и США (14%).

    Фото: Евростат


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