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Регионы-лидеры по погрузке на жд, октябрь 2024
11.11.2024

Регионы-лидеры по погрузке на жд, октябрь 2024

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в октябре 2024 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 15,5 млн тонн,
    • Свердловская область — 4,8 млн тонн,
    • Красноярский край — 4,2 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Удмуртская Республика (рост на 24% за счёт увеличения в 2,5 раза отправки нефтяных грузов),
    • Мурманская область (23,7% за счет роста в 1,6 раза перевозок железной руды и в 1,3 раза строительных грузов) и
    • Республика Бурятия (+23,5% за счет увеличения в 1,3 раза отправок каменного угля).

    Фото: РЖД


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