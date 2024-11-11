Регионы-лидеры по погрузке на жд, октябрь 2024

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в октябре 2024 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 15,5 млн тонн,

Свердловская область — 4,8 млн тонн,

Красноярский край — 4,2 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Удмуртская Республика (рост на 24% за счёт увеличения в 2,5 раза отправки нефтяных грузов),

Мурманская область (23,7% за счет роста в 1,6 раза перевозок железной руды и в 1,3 раза строительных грузов) и

Республика Бурятия (+23,5% за счет увеличения в 1,3 раза отправок каменного угля).

Фото: РЖД