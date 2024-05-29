Финансовые результаты Совкомфлота в первом квартале 2024

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2024 года.

Выручка составила 545,8 млн долларов, на 2,3% меньше по сравнению с 4 кварталом 2023 года, сообщили SeaNews в группе.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 4,3% до 459 млн долларов, прибыль от эксплуатации судов – на 3,9% до 355,3 млн долларов.

Показатель EBITDA вырос на 0,5% до 334 млн долларов, операционная прибыль, напротив, сократилась на 4,8% до 222,7 млн долларов.

Прибыль по итогам первого квартала 2024 года составила 216 млн долларов, на 10,4% меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. Скорректированная чистая прибыль выросла на 3,6% до 18,9 млрд рублей.

Эксплуатационные расходы сократились на 5,5% до 103,6 млн долларов, общие и административные расходы увеличились на 12,2% до 21,1 млн долларов, убытки от амортизации выросли на 12,8% до 111,3 млн долларов. Налог на прибыл составил 13,6 млн долларов (-49,3%).

Чистый долг на 30 марта 2024 года составлял 234 млн долларов.

Фото: Shipspotting / foggy