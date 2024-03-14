Грузовые поезда Китай – Европа в январе-феврале 2024

В январе-феврале этого года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа увеличилось на 9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составило 2 928, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные корпорации «Китайские железные дороги».

За первые два месяца 2024 года этими поездами было перевезено в общей сложности 317 тыс. TEU, на 10% больше, чем годом ранее.

По сообщению корпорации «Китайские железные дороги», по состоянию на конец февраля этого года маршруты грузовых поездов Китай – Европа охватывали 219 городов в 25 европейских странах.

Фото: Xinhua