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Грузовые поезда Китай – Европа через Синьцзян в январе-августе 2022 года
14.03.2024

Грузовые поезда Китай – Европа в январе-феврале 2024

    • В январе-феврале этого года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа увеличилось на 9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составило 2 928, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные корпорации «Китайские железные дороги».

    За первые два месяца 2024 года этими поездами было перевезено в общей сложности 317 тыс. TEU, на 10% больше, чем годом ранее.

    По сообщению корпорации «Китайские железные дороги», по состоянию на конец февраля этого года маршруты грузовых поездов Китай – Европа охватывали 219 городов в 25 европейских странах. 

    Фото: Xinhua


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