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контейнерооборот портов Каспийского бассейна карта
21.11.2024

Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 31,4%

    • В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился на 31,4% относительно показателя сентября 2023 года.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 31,4%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в экспорте, который по итогам отчетного месяца упал на 51,7%. В каботаже было перевалено на 14,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Импорт остался на прошлогоднем уровне.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2024 года составила 0,07%.

    Груженых контейнеров было обработано на 16,4% больше, чем в сентябре 2023 года. Весь объём груженых контейнеров в этом периоде пришелся на сухие.

    64,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,8% – в экспорте и 7,3% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров упала на 72,9% до 69 TEU.

    В сентябре 2024 года доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 74,7%, на порт Оля приходилось 25,3%.

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