Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Аналитический дайджест SeaNews, 14-18 октября 2024
18.10.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 14-18 октября 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2024

    Контейнерооборот через порты Турции по итогам 9 месяцев 2024 года вырос на 8,4% и составил 10,1 млн TEU.

    Top-25 контейнерных линий на 1 октября 2024

    По состоянию на 1 октября 2024 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности оперировали 68% существующих контейнеровозов и контролировали, с учетом дочерних и зависимых структур, 92% провозных мощностей. 

    Глобальный флот стареет

    В ближайшие годы значительная часть глобального флота будет старше 20 лет.

     

    Российский транспортный сектор

    ГК «Дело» и Strategy Partners прогнозируют рост контейнерного рынка на 3,2%

    Группа компаний «Дело» и консалтинговая компания Strategy Partners и выпустили совместное исследование российского рынка грузоперевозок, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

    Экспортные перевозки удобрений по жд, 9 месяцев 2024 года

    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 9 месяцев 2024 года выросли на 16,6%.

    Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 14%

    Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Глобал Портс в III квартале составил 286 тыс. TEU, увеличившись на 14,7% относительно аналогичного периода прошлого года.

     

    Товарооборот РФ

    Морской экспорт черных металлов из РФ в ЕС, январь-июль 2024

    По данным Евростата, морской экспорт черных металлов из России в Евросоюз в январе-июле 2024 года составил 2,65 млн тонн, что на 18,8% меньше, чем в январе-июле 2023

    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 8 месяцев 2024

    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 8 месяцев 2024 года сократился на 27,9% и составил 45 млрд евро.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2024

    На 42 неделе 2024 года на всех исследуемых трейдах ставки фрахта опустились вниз. На внутриазитском направлении наблюдается разнонаправленная динамика.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 42, 2024

    На 42 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают снижаться. В Каспийском регионе ставки остаются на уровне прошлой недели.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 42 неделя, 2024

    На 42 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax остаются на уровне прошлой недели почти на всех направлениях.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 42, 2024

    Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются на прежнем уровне, не меняясь на протяжении 12 недель подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 42 неделя 2024

    На 42 неделе 2024 года цены почти на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах увеличились. Стоимость IFO 380 снизилась Санкт-Петербурге и Пусане. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 42 неделя 2024

    На 42 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России начали снижаться.

     

    Фото: Shipspotting / evgenii 10

     

     

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.02.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 5, 2024
    На 5 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из Лиепаи и Риги выросли. По […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    22.05.2024
    Глобальный рынок скоропорта в этом году вырастет на 1%
    Глобальный рынок морских рефперевозок в этом году ожидает рост, сообщает The Loadstar со ссылкой […]
    2024глобальный рынокПрогнозРефперевозки
    0
    09.08.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в июне 2024 в деталях
    В июне 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,8% относительно показателя июня […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    08.04.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2024
    Ставки почти на всех исследуемых трейдах снизились
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    25.03.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2024
    Ставки опустились почти на всех исследуемых трейдах
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    17.06.2024
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024
    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.10.2024 Запущен контейнерный поезд Сыктывкар – Владивосток
    18.10.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 42 неделя 2024
    17.10.2024 Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 14%
    16.10.2024 DP World приобретает собственный контейнерный парк
    16.10.2024 Top-25 контейнерных линий на 1 октября 2024
    16.10.2024 Maersk изменил отношение к СПГ
    Госрегулирование Показать всё
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    16.10.2024 Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    16.10.2024 Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
    09.10.2024 В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •