Аналитический дайджест SeaNews, 14-18 октября 2024

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2024

Контейнерооборот через порты Турции по итогам 9 месяцев 2024 года вырос на 8,4% и составил 10,1 млн TEU.

Top-25 контейнерных линий на 1 октября 2024

По состоянию на 1 октября 2024 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности оперировали 68% существующих контейнеровозов и контролировали, с учетом дочерних и зависимых структур, 92% провозных мощностей.

Глобальный флот стареет

В ближайшие годы значительная часть глобального флота будет старше 20 лет.

Российский транспортный сектор

ГК «Дело» и Strategy Partners прогнозируют рост контейнерного рынка на 3,2%

Группа компаний «Дело» и консалтинговая компания Strategy Partners и выпустили совместное исследование российского рынка грузоперевозок, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

Экспортные перевозки удобрений по жд, 9 месяцев 2024 года

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 9 месяцев 2024 года выросли на 16,6%.

Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 14%

Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Глобал Портс в III квартале составил 286 тыс. TEU, увеличившись на 14,7% относительно аналогичного периода прошлого года.

Товарооборот РФ

Морской экспорт черных металлов из РФ в ЕС, январь-июль 2024

По данным Евростата, морской экспорт черных металлов из России в Евросоюз в январе-июле 2024 года составил 2,65 млн тонн, что на 18,8% меньше, чем в январе-июле 2023

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 8 месяцев 2024

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 8 месяцев 2024 года сократился на 27,9% и составил 45 млрд евро.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2024

На 42 неделе 2024 года на всех исследуемых трейдах ставки фрахта опустились вниз. На внутриазитском направлении наблюдается разнонаправленная динамика.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 42, 2024

На 42 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают снижаться. В Каспийском регионе ставки остаются на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Черного моря, 42 неделя, 2024

На 42 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax остаются на уровне прошлой недели почти на всех направлениях.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 42, 2024

Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются на прежнем уровне, не меняясь на протяжении 12 недель подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 42 неделя 2024

На 42 неделе 2024 года цены почти на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах увеличились. Стоимость IFO 380 снизилась Санкт-Петербурге и Пусане.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 42 неделя 2024

На 42 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России начали снижаться.

Фото: Shipspotting / evgenii 10