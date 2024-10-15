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Глобальный флот стареет
15.10.2024

Глобальный флот стареет

    • Несмотря на внушительный объем заказов

    В ближайшие годы значительная часть глобального флота будет старше 20 лет, сообщает Splash со ссылкой на отчет Xclusiv Shipbrokers.

    Так, в сегменте балкеров к 2030 году возраст почти трети действующего флота по дедвейту превысит 20 лет. При этом возрастными станет бОльшая часть именно крупнотоннажных судов в этом сегменте.

    Примерно 48% танкерного флота в дедвейте к 2030 году будет старше 21 года.

    Несмотря на рекордный объем заказов в последние 10 лет контейнерный флот и флот газовозов также будут стремительно стареть. В сегменте газовозов к 2030 году около 42% флота будет старше 21 года, в сегменте контейнеровозов – 49%.

    В Alphaliner отмечают, что в настоящее время 10 крупнейших контейнерных линий эксплуатируют 683 контейнеровоза суммарной вместимостью 2,6 млн TEU возрастом 20 лет и старше

    «Если предположить, что в среднем срок эксплуатацию морского грузового судна составляет 25 лет, то в совокупности 44% портфеля заказов этих линий уйдет только на замену старого флота, а не на увеличение флота», – поясняют в Alphaliner.

    «Наметилась очевидная проблема – в некоторых сегментах требуется обновление стареющего флота. Но азиатские верфи загружены заказами на контейнеровозы и газовозы», – резюмирует издание.

    Фото: Splash /Clarksons Research

    Глобальный флот стареет
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