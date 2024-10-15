Глобальный флот стареет

Несмотря на внушительный объем заказов

В ближайшие годы значительная часть глобального флота будет старше 20 лет, сообщает Splash со ссылкой на отчет Xclusiv Shipbrokers.

Так, в сегменте балкеров к 2030 году возраст почти трети действующего флота по дедвейту превысит 20 лет. При этом возрастными станет бОльшая часть именно крупнотоннажных судов в этом сегменте.

Примерно 48% танкерного флота в дедвейте к 2030 году будет старше 21 года.

Несмотря на рекордный объем заказов в последние 10 лет контейнерный флот и флот газовозов также будут стремительно стареть. В сегменте газовозов к 2030 году около 42% флота будет старше 21 года, в сегменте контейнеровозов – 49%.

В Alphaliner отмечают, что в настоящее время 10 крупнейших контейнерных линий эксплуатируют 683 контейнеровоза суммарной вместимостью 2,6 млн TEU возрастом 20 лет и старше

«Если предположить, что в среднем срок эксплуатацию морского грузового судна составляет 25 лет, то в совокупности 44% портфеля заказов этих линий уйдет только на замену старого флота, а не на увеличение флота», – поясняют в Alphaliner.

«Наметилась очевидная проблема – в некоторых сегментах требуется обновление стареющего флота. Но азиатские верфи загружены заказами на контейнеровозы и газовозы», – резюмирует издание.

Фото: Splash /Clarksons Research