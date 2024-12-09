«Украинское Дунайское пароходство» выставило на продажу свой морской флот

Государственная компания «Украинское Дунайское пароходство» выставило на продажу весь свой морской флот в рамках предстоящей стратегической реструктуризации, сообщает Splash.

В пароходстве заявили, что такое решение принято в связи с планами сосредоточиться на модернизации своего речного флота.

Таким образом, на аукционе 13 декабря одним лотом будут предложены шесть сухогрузов. Два судна — «Вилково» и «Измаил» — готовы к работе, четыре других — «Татарбунар», «Виана-ду-Каштелу», «Килия» и «Рени» — не работали уже несколько лет.

«Украинское Дунайское пароходство» (ранее «Советское Дунайское пароходство») было создано в 1944 году для перевозки войск и техники по Дунаю.

Фото: скриншот Splash