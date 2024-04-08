Турецкая компания запустила фидерный сервис из Констанцы на Ильичевск

Турецкая компания Sea Pioneer Denizcilik запустила фидерный контейнерный сервис из румынского порта Констанца на порт Черноморск (бывший Ильичевск). Как сообщает Container News со ссылкой на VesselsValue, на сервисе, который планируется сделать регулярным, задействовано зафрахтованное 1 февраля судно для генгруза «T-Mare», способное взять на борт вместимостью 373 TEU и оборудованное 40 рефрозетками. Судовладелец – Majoris Trading, зарегистрированный на Маршалловых островах.

«T-Mare» совершил первый заход в Черноморск 3 апреля и в тот же день отправился в обратный рейс в Констанцу.

«Ожидается, что это сервис дополнит контейнерные перевозки на реке Дунай, и расширит возможности Украины по импорту и экспорту, включая, зерно, металлы и химические грузы. Сообщается, что во время первого рейса на борту «T-Mare» были исключительно контейнеры Maersk», – пишет издание.

В Container News отмечают, что единственные контейнерные линии, которые продолжают перевозить контейнерные грузы по Дунаю, – это Maersk и турецкая Akkon Lines.

Если сервис будет востребован, в будущем предполагается поставить на него второе судно.

Фото: VesselFinder