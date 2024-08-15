Maersk рассматривает возможность строительства контейнеровоза с атомной установкой

Maersk, британское классификационное общество Lloyd’s Register и британский разработчик ядерно-энергетических технологий для морского судоходства Core Power подписали соглашение о совместной разработке фидерного контейнеровоза следующего поколения с атомной установкой, сообщает пресс-служба Lloyd’s Register.

Стороны совместно рассмотрят нормативное регулирование атомного судоходства, требования к обновленным правилам безопасности, эксплуатационные и нормативные аспекты, необходимые для применения ядерной энергетики на рынке морских контейнерных перевозок, – говорится в пресс-релизе Lloyd’s Register. – По результатам исследования заинтересованные участники морской цепочки создания стоимости получат информацию, которая может сформировать стратегию своего флота для достижения нулевых выбросов парниковых газов».

В Maersk отмечают, что ядерная энергетика несет в себе ряд проблем, связанных, например, с безопасностью, управлением отходами и принятием нормативных актов в разных регионах. «До сих пор недостатки явно перевешивали преимущества этой технологии. Если эти проблемы можно будет решить путем разработки новых, так называемых, конструкций реакторов четвертого поколения, ядерная энергетика лет через 10-15 может потенциально превратиться в еще один возможный путь декарбонизации логистической отрасли. Поэтому мы продолжаем отслеживать и оценивать эту технологию, а также все другие решения с низким уровнем выбросов», – комментирует руководитель отдела технологий флота AP Moller – Maersk Оле Граа Якобсен.

Фото: Lloyd’s Register