На линию Санкт-Петербург – Калининград дополнительно выходит контейнеровоз

На морскую линию Санкт-Петербург – Калининград дополнительно выходят два судна, сообщает министерство развития инфраструктуры Калининградской области в одной из соцсетей.

«По информации от «Алгоритм Групп» на маршрут Терминал Морской рыбный порт г. Санкт-Петербург – Калининградский морской торговый порт выходит новый контейнеровоз «М.Т. Ефремов» 2023 года постройки. Вместимость судна 120 единиц 40-ка футовых контейнеров и 8 стандартных 20-ти футовых контейнеров», – говорится в сообщении.

Также в марте выходит на линию теплоход «Патрия», который имеет 40 розеток для рефрижераторных грузов и у которого есть возможность перевозить самоходную накатную технику, еврофуры. Вместимость – 159 единиц 40-футовых контейнеров, 20 еврофур.

Фото: Министерство развития инфраструктуры Калининградской области