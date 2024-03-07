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На линию Санкт-Петербург – Калининград дополнительно выходит контейнеровоз
07.03.2024

На линию Санкт-Петербург – Калининград дополнительно выходит контейнеровоз

    • На морскую линию Санкт-Петербург – Калининград дополнительно выходят два судна, сообщает министерство развития инфраструктуры Калининградской области в одной из соцсетей.

    «По информации от «Алгоритм Групп» на маршрут Терминал Морской рыбный порт г. Санкт-Петербург – Калининградский морской торговый порт выходит новый контейнеровоз «М.Т. Ефремов» 2023 года постройки. Вместимость судна 120 единиц 40-ка футовых контейнеров и 8 стандартных 20-ти футовых контейнеров», – говорится в сообщении.

    Также в марте выходит на линию теплоход «Патрия», который имеет 40 розеток для рефрижераторных грузов и у которого есть возможность перевозить самоходную накатную технику, еврофуры. Вместимость – 159 единиц 40-футовых контейнеров, 20 еврофур.

    Фото: Министерство развития инфраструктуры Калининградской области


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