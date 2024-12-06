Контейнеровоз-тезка Петербурга столкнулся с нефтяным танкером

Контейнеровоз «HMM St Petersburg» вместимостью 24 тыс. TEU 3 декабря столкнулся с нефтяным танкером недалеко от испанского порта Альхесирас. Судно находится в рабочем состоянии, сообщает Container News со ссылкой на заявление корейского перевозчика.

Нефтяной танкер-Suezmax «Gloria Maris» дедвейтом 156,6 тыс. тонн, принадлежащий греческой компании Nicholas G Moundreas Shipping, забункеровался вечером 2 декабря в Гибралтаре и направлялся в порт Картахена. Сообщается, что в результате столкновения с контейнеровозом HMM танкер получил пробоину.

По данным испанской службы поиска и спасания н море Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima, танкер шел в балласте – до этого 30 ноября он выгрузил в Картахене 147,6 тыс. тонн нефти. Угрозы затопления судов или нефтеразлива, по информации Sociedad de Salvamento, нет, однако оба судна получили повреждения.

Оба судна задержаны в Альхесирасе. Местные портовые власти в настоящее время расследуют причину столкновения. По словам представителя HMM, «HMM St Petersburg» не потерял мореходных качеств и возобновит рейс, как только завершится расследование.

Фото: VesselFinder