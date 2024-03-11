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HMM больше не продается
11.03.2024

HMM больше не продается

    • Попытки продать контрольный пакет акций HMM после неудавшихся переговоров с потенциальным покупателем – Harim Group – приостановлены на неопределенный срок, сообщает Maritime Executive.

    «В настоящее время у нас нет планов возобновить продажу HMM. Поскольку компания получает средства из государственного фонда, мы намерены разработать стратегию, чтобы перевозчик работал эффективно», – прокомментировали в правительстве Южной Кореи.

    Напомним, потенциальным покупателем 57,8% акций HMM была определена корейская птицеводческая компания Harim Group. Однако вскоре Harim Group отказалась от участия сделки из-за разногласий с государственными акционерами – Корейским банком развития (KDB) и Корейской корпорацией по поддержке морского судоходства (KOBC).

    Процесс по продаже HMM начался в прошлом году, хотя эти планы были озвучены еще в 2022 году, когда после многолетних финансовых проблем перевозчик стал прибыльным и встал вопрос о прекращении финансовой поддержки государства.

    Однако в гонку за приобретение HMM не вступил ни один из крупных корейских конгломератов, и, в конечном счете, все свелось к противостоянию между двумя корейскими компаниями средних размеров – Harim и рыбопромышленной компанией Dongwon LOEX. Интерес к покупке HMM проявил другой перевозчик – немецкая Hapag-Lloyd. Но ее к участию не допустили – против выступило корейское бизнес-сообщество. Еще один участник – SM Line – заявил, что цена в 4,9 млрд долларов слишком высока.

    «Есть предположения, что KDB и KOBC снова обратятся к Dongwon LOEX или договорятся с кем-то еще», – предполагает издание.

    В свою очередь, HMM следует своей стратегии по расширению контейнерных сервисов и диверсификации бизнеса за счет приобретения балкерного и танкерного флота. Кроме того, летом прошлого года перевозчик заказал строительство многоцелевых крановых судов и автомобилевозов.

    Фото: HMM


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