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Hapag-Lloyd представил бренд своего нового инфраструктурного холдинга
02.07.2024

Hapag-Lloyd представил бренд своего нового инфраструктурного холдинга

    • Hapag-Lloyd представил бренд своего нового инфраструктурного холдинга, созданного в июне 2023 года. Холдинг получил название Hanseatic Global Terminals.

    «Бренд назван в честь альянса торговых городов Северной Европы – Ганзейского союза», – поясняют в компании.

    Hanseatic Global Terminals будет управлять и консолидировать инвестиции в инфраструктуру 20 терминалов в 11 странах, в том в Container Terminal Altenwerder (Гамбург, Германия), Terminal TC3 (Танжер, Марокко) и Terminal 2 (Дамьетта, Египет), а также SAAM Terminals (Чили).

    CEO Hapag-Lloyd Terminal Holding является Дирадж Бхатиа.

    Фото: Hapag-Lloyd

     


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