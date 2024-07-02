Hapag-Lloyd представил бренд своего нового инфраструктурного холдинга, созданного в июне 2023 года. Холдинг получил название Hanseatic Global Terminals.

«Бренд назван в честь альянса торговых городов Северной Европы – Ганзейского союза», – поясняют в компании.

Hanseatic Global Terminals будет управлять и консолидировать инвестиции в инфраструктуру 20 терминалов в 11 странах, в том в Container Terminal Altenwerder (Гамбург, Германия), Terminal TC3 (Танжер, Марокко) и Terminal 2 (Дамьетта, Египет), а также SAAM Terminals (Чили).

CEO Hapag-Lloyd Terminal Holding является Дирадж Бхатиа.

Фото: Hapag-Lloyd