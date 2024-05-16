«Дело» может создать совместное предприятие с китайской корпорацией C&D

Представители Группы компаний «Дело» во главе с основателем, председателем Совета директоров Группы Сергеем Шишкарёвым провели в Москве встречу с делегацией из китайской корпорации Xiamen C&D Group, возглавляемой генеральным директором Xiamen C&D Inc. Лин Мао. Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

Китайская компания рассматривает Россию в качестве приоритетного направления для инвестиций и развития своего бизнеса и заинтересована в надежном логистическом партнере в стране. ГК «Дело» со своей стороны готова предоставить для формирования совместных проектов полный комплекс логистических услуг, включая железнодорожные, морские, наземные перевозки, портовую инфраструктуру, а также таможенное оформление. На встрече стороны договорились о выстраивании совместных логистических цепочек для обеспечения внешней торговли, развитии морских транспортных маршрутов и модернизации терминальной и складской инфраструктуры как на территории России, так и в КНР. Также в числе прорабатываемых вопросов – изучение возможностей обеспечения стабильных взаиморасчетов.

Члены китайской делегации выразили заинтересованность в проработке совместных проектов развития терминала УЛКТ (входит в Глобал Портс, актив ГК «Дело») в Ленинградской области. Кроме того, представители корпорации C&D подчеркнули, что активно инвестируют в исследования в сфере цифровизации, и готовы делиться этим опытом.

«Наше сотрудничество влечет за собой не только развитие инфраструктуры между странами, но и прокладывает основу для улучшения жизни населения. Стратегическая цель нашей работы – это создание совместного предприятия, которое обеспечит весь комплекс услуг в рамках торговли между Россией и КНР», – отметил С.Шишкарёв.

«Мы видим большие перспективы сотрудничества как между странами, так и между нашими компаниями. Заинтересованы в работе с Группой компаний «Дело», нашим ключевым партнёром на территории России, и рассчитываем в ближайшее время по основным направлениям создать рабочие группы, которые предложат конкретные шаги для перехода нашего сотрудничества в практическую плоскость», – сказал генеральный директор корпорации Xiamen C&D Inc. Лин Мао.

В рамках своего визита в Россию делегация C&D посетила морские терминалы ГК «Дело» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также тыловой терминал в поселке Шушары.

Фото: ГК «Дело»