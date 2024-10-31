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LCL-сервис из Израиля в Россию
31.10.2024

LCL-сервис из Израиля в Россию

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» запускает регулярный сервис по доставке сборных грузов из Израиля в Россию, сообщили SeaNews в Группе компаний «Дело», в которую входит «Рускон». 

    Товарные партии будут консолидироваться на складе в порту Хайфа, после чего отправляться в крупнотоннажных контейнерах регулярным линейным сервисом компании-партнёра на морской терминал ГК «Дело» в Новороссийске.

    Расконсолидация грузов будет производиться на собственном сухом терминале в Новороссийске, после чего товары будут доставляться в регионы России сервисами компаний Группы. При необходимости «Рускон» предоставляет услуги таможенного оформления.

    Транзитное время между Израилем и Россией составляет 10 суток. Частота отправок – 2 раза в месяц. 

    «Сервис ориентирован на широкий ассортимент товаров, включая опасные грузы и химическую продукцию. Мы рассчитываем, что он откроет для бизнеса в сегменте e-commerce возможность эффективной и надёжной транспортировки малых партий из Израиля», – прокомментировал руководитель «Рускона» Сергей Берёзкин.

    Фото: ГК «Дело»


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