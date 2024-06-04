«Рускон», входящий в ГК «Дело», совместно с АО «РЖД Логистика» и ООО «Максима Логистика» запустил новый регулярный железнодорожный сервис из России в Китай, сообщи SeaNews в группе.

Контейнерные поезда отправляются с терминала «Рускона», расположенного на станции Орловка в Волгоградской области, и идут через погранпереходы Озинки в Саратовской области и Достык в Казахстане до станции Иу (провинция Цзянсу) в Китае.

Транзитное время составляет 10 суток. Частота отправок – 1-2 раза в месяц.

Сервис ориентирован на перевозку продукции химического производства. Первый контейнерный поезд был отправлен по этому маршруту АО «РЖД Логистика» и доставил технический углерод клиентам в КНР. В рамках совместной работы «Рускон» предоставил полный комплекс услуг на терминале, отметили в ГК «Дело».

По словам руководителя «Рускона» Сергея Берёзкина, новый регулярный сервис в Китай стал очередным шагом развития терминала компании в Волгограде. «Он расширяет линейку логистических продуктов на востребованном азиатском направлении и открывает новые возможности для предприятий химической промышленности Юга России», – подчеркнул он.

Контейнерный терминал Орловка мощностью 30 тыс. TEU был введен в эксплуатацию летом прошлого года. Он построен на территории одноименного индустриального парка, резидентами которого являются предприятия химического производства и компании по изготовлению стройматериалов. В настоящее время с данного терминала организованы сервисы в Новороссийск, Владивосток и других направлениях.

Фото: ГК «Дело»