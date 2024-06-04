Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый регулярный железнодорожный сервис из России в Китай
04.06.2024

Новый регулярный железнодорожный сервис из России в Китай

    • «Рускон», входящий в ГК «Дело», совместно с АО «РЖД Логистика» и ООО «Максима Логистика» запустил новый регулярный железнодорожный сервис из России в Китай, сообщи SeaNews в группе.

    Контейнерные поезда отправляются с терминала «Рускона», расположенного на станции Орловка в Волгоградской области, и идут через погранпереходы Озинки в Саратовской области и Достык в Казахстане до станции Иу (провинция Цзянсу) в Китае.

    Транзитное время составляет 10 суток. Частота отправок – 1-2 раза в месяц. 

    Сервис ориентирован на перевозку продукции химического производства. Первый контейнерный поезд был отправлен по этому маршруту АО «РЖД Логистика» и доставил технический углерод клиентам в КНР. В рамках совместной работы «Рускон» предоставил полный комплекс услуг на терминале, отметили в ГК «Дело».

    По словам руководителя «Рускона» Сергея Берёзкина, новый регулярный сервис в Китай стал очередным шагом развития терминала компании в Волгограде. «Он расширяет линейку логистических продуктов на востребованном азиатском направлении и открывает новые возможности для предприятий химической промышленности Юга России», – подчеркнул он.

    Контейнерный терминал Орловка мощностью 30 тыс. TEU был введен в эксплуатацию летом прошлого года. Он построен на территории одноименного индустриального парка, резидентами которого являются предприятия химического производства и компании по изготовлению стройматериалов. В настоящее время с данного терминала организованы сервисы в Новороссийск, Владивосток и других направлениях.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.04.2024
    Новый жд сервис из Москвы в Казахстан
    Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») запустил новый железнодорожный сервис для […]
    Казахстанконтейнерный сервисРускон
    0
    20.02.2024
    Новый сервис для перевозки импорта из Находки в Казань
    Запустили «ТрансКонтейнер» и Global Ports
    Global PortsГруппа Делоконтейнерный сервисТрансКонтейнер
    0
    10.04.2024
    MSC расширяет ротацию сервиса на Батуми
    Mediterranean Shipping Company (MSC) с середины апреля расширяет ротацию своего сервиса, заходящего в морской порт […]
    MSCБатумиГрузияконтейнерный сервис
    0
    09.04.2024
    «Рускон» возобновил мультимодальный сервис на Дальний Восток
    После реконструкции собственного терминала
    Дальний Востокконтейнерный сервисРускон
    0
    08.02.2024
    «Дело» закрыло сделку по выкупу 25% пакета акций Зернового терминала «КСК»
    ГК «Дело» завершила процесс консолидации 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК», закрыв сделку по […]
    Группа ДелоКонсолидацияКСК
    0
    25.01.2024
    Ускоренная доставка контейнеров из Волгограда в Новороссийск
    В рамках совместного проекта «Рускона» и «РЖД Логистики»
    контейнерный сервисРЖД ЛогистикаРускон
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.06.2024 Новый регулярный железнодорожный сервис из России в Китай
    04.06.2024 О контейнеризации, перспективах морской линии на Калининград и Петербурге как порте трансшипмента
    04.06.2024 Разворот тренда: соответствие линий расписанию снизилось
    04.06.2024 Контейнерооборот российских портов в апреле 2024 вырос на 12,5%
    04.06.2024 Об обязательном информировании о потере контейнеров в море
    04.06.2024 Maersk повышает прогноз
    Госрегулирование Показать всё
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •