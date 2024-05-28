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FESCO добавила к индийским сервисам фидер из ОАЭ
28.05.2024

FESCO добавила к индийским сервисам фидер из ОАЭ

    • FESCO запустила морские контейнерные перевозки из порта Джебель-Али (Объединенные Арабские Эмираты) в Россию с трансшипментом в индийском порту Мундра, сообщили SeaNews в группе.

    Фидерные суда отправляются из ОАЭ в Индию дважды в неделю. Из Мундры грузы следуют на контейнеровозах группы в Новороссийск в рамках регулярной морской линии FESCO Indian Line West, а также в Санкт-Петербург линией FESCO Baltorient Line в соответствии с расписанием — раз в две недели.

    Основу грузопотока в импорте будут составлять бытовая техника и электроника. В экспорте — продукция предприятий лесопромышленного комплекса и сельскохозяйственные грузы. Первая партия контейнеров отправилась из порта Джебель-Али в Новороссийск 23 мая. Расчетный срок всей перевозки составит порядка 25 дней.

    Из Новороссийска клиенты FESCO могут оформить перевозку контейнеров до ТЛЦ «Белый Раст» в Московской области в рамках железнодорожного сервиса FESCO Novorossiysk Shuttle, а также дальнейшую сквозную отправку в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и другие города России. Помимо этого, группа может организовать таможенное оформление и автодоставку грузов до склада получателя.

    Фото: FESCO

     


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