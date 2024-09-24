Контейнеровоз FESCO потерял контейнеры в порту Наньша

Три контейнера упали с борта контейнеровоза FESCO «Vladivostok» после столкновения с другим контейнеровозом, сообщает Container News.

Инцидент произошел вечером 21 сентября на терминале Nansha Phase III – там «Vladivostok» находился под погрузкой. Предположительно, с ним столкнулся контейнеровоз «De Xin Shang Hai» вместимость 2 тыс. TEU, который прибыл из Гонконга.

Изначально для работ по извлечению контейнеров из воды было привлечено два патрульных судна и два буксира. Два упавших контейнера удалось прикрепить к борту контейнеровоза «Vladivostok», еще один, для предотвращения его дрейфа, был также закреплен – таким образом, чтобы облегчить последующие спасательные работы.

Утром 22 сентября к месту происшествия прибыло еще одно спасательное судно, и все три контейнера были извлечены из воды.

По информации издания, «Vladivostok» и «De Xin Shang Hai» до сих пор находятся в порту Наньша. Терминал работает в штатном режиме.

Вместимость контейнеровоза «Vladivostok» составляет 1,7 тыс. TEU, год постройки – 1998. Судно задействовано на маршруте Владивосток – Вьетнам – Южный Китай.

Напомним, по данным Linerlytica, контейнеровоз «De Xin Shang Hai», принадлежащий китайской компании Jiangxi Dexin, недавно зафрахтован OVP Shipping за 25 тыс. долларов в день сроком на один год.

Фото: VesselFinder