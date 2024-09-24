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Контейнеровоз FESCO потерял контейнеры в порту Наньша
24.09.2024

Контейнеровоз FESCO потерял контейнеры в порту Наньша

    • Три контейнера упали с борта контейнеровоза FESCO «Vladivostok» после столкновения с другим контейнеровозом, сообщает Container News.

    Инцидент произошел вечером 21 сентября на терминале Nansha Phase III – там «Vladivostok» находился под погрузкой. Предположительно, с ним столкнулся контейнеровоз «De Xin Shang Hai» вместимость 2 тыс. TEU, который прибыл из Гонконга.

    Изначально для работ по извлечению контейнеров из воды было привлечено два патрульных судна и два буксира. Два упавших контейнера удалось прикрепить к борту контейнеровоза «Vladivostok», еще один, для предотвращения его дрейфа, был также закреплен – таким образом, чтобы облегчить последующие спасательные работы.

    Утром 22 сентября к месту происшествия прибыло еще одно спасательное судно, и все три контейнера были извлечены из воды.

    По информации издания, «Vladivostok» и «De Xin Shang Hai» до сих пор находятся в порту Наньша. Терминал работает в штатном режиме.

    Вместимость контейнеровоза «Vladivostok» составляет 1,7 тыс. TEU, год постройки – 1998. Судно задействовано на маршруте Владивосток – Вьетнам – Южный Китай.

    Напомним, по данным Linerlytica, контейнеровоз «De Xin Shang Hai», принадлежащий китайской компании Jiangxi Dexin, недавно зафрахтован OVP Shipping за 25 тыс. долларов в день сроком на один год.

    Фото: VesselFinder


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