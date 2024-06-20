FESCO усиливает каботажную линию из Санкт-Петербурга в Калининград

Транспортная группа FESCO увеличила на 39% контейнерную вместимость регулярной каботажной линии между Санкт-Петербургом и Калининградской областью FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line (FSKL), сообщили SeaNews в группе.

На смену контейнеровозу «ФЕСКО Нагаево» вместимостью 508 TEU группа поставила на линию FSKL «ФЕСКО Наварин» вместимостью 707 TEU. Также судно может перевозить до 150 рефрижераторных контейнеров, а его ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в Балтийском море.

Первая отправка контейнеровоза «ФЕСКО Наварин» из порта Санкт-Петербург состоялась 19 июня.

«Фиксируя рост объемов перевозок и уровень контейнеризации в Калининградской области, мы решили усилить нашу каботажную линию между Санкт-Петербургом и самым западным регионом России, поставив на маршрут более вместительный контейнеровоз. Судно «ФЕСКО Наварин» может перевозить на 39% больше TEU, у него в четыре раза больше розеток для подключения рефконтейнеров, выше сервисная скорость. Это позволит предоставлять нашим клиентам еще более эффективное логистическое решение и оптимизировать процессы перевозки. Более того, мы планируем и дальше увеличивать вместимость на линии, следуя запросам наших клиентов», — отметил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Фото: FESCO