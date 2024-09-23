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Китайские операторы массово фрахтуют контейнеровозы
23.09.2024

Китайские операторы массово фрахтуют контейнеровозы

    • Китайские операторы, ориентированные на сервисы на Россию и работу в регионе Красного моря, на фоне повышенного спроса фрахтуют контейнеровозы, которые ранее были задействованы на внутрикитайских маршрутах, сообщает The Loadstar со ссылкой на отчет Linerlytica.

    Так, по данным Linerlytica, OVP Shipping, Safetrans Line и Transit зафрахтовали недавно построенные суда «De Xin Shang Hai» вместимостью 2 тыс. TEU, «Xin Yong Chang 27» вместимостью 2,7 тыс. TEU и «Xiang Yuan He Run» вместимостью 1,6 тыс. TEU соответственно.

    «De Xin Shang Hai», принадлежащий Jiangxi Dexin, был зафрахтован за 25 тыс. долларов в день сроком на один год.

    «Xin Yong Chang 27», принадлежащий Shishi Yongyi Shipping, зафрахтован за 43 тыс. долларов в день на срок от шести до десяти месяцев.

    Ставка фрахта контейнеровоза «Xiang Yuan He Run», зафрахтованного у компании Anhui Sunriver, не разглашается.

    SeaLead зафрахтовал контейнеровоз «Zhong Gu Ri Zhao» вместимостью 2,5 тыс. TEU 2018 года постройки у Zhonggu Logistics за 28 тыс. долларов в день сроком на один год.

    Как отмчают в Linerlytica, в августе Safetrans заработал на четырех своих sistership’ах вместимостью 2,2 тыс. TEU («SFT China», «SFT Saudi», «SFT Egypt» и «SFT Turkey»), продав их MSC за «приличную сумму», и сразу заменил их зафрахтованным у китайских судовладельцев тоннажом.

    «В то время как некоторые предприимчивые китайские операторы впервые серьезно вышли на российский рынок в 2022 году, SeaLead в феврале 2023 года запустил свой сервис 5CX Asia-Europe, из Китая в Турцию через Суэцкий канал. Перевозчик продолжает осуществлять транзит через Суэцкий канал, заменив основных операторов, которые ушли с маршрута из-за возросшего риска», – пишет издание.

    В Linerlytica отмечают, что «китайские суда пользуются спросом, потому что они могут осуществлять перевозки в Россию и в Красном море, в то время как большинство других судовладельцев не разрешают своим судам заходы в эти регионы из-за вторичных санкций и угрозы атак йеменских хуситов».

    Фото: Safetrans


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