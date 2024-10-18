Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Запущен контейнерный поезд Сыктывкар – Владивосток
18.10.2024

Запущен контейнерный поезд Сыктывкар – Владивосток

    • Транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный сервис FESCO Komi Shuttle (FKomS) из Сыктывкара во Владивосток.

    Поезда будут отправляться раз в месяц от станции Сыктывкар и прибывать во «Владивостокский морской торговый порт», сообщили SeaNews в группе.

    Расчетное время в пути до ВМТП составляет 12 дней. В перспективе рассматривается возможность увеличения частоты отправок по этому маршруту. 

    Основу грузопотока сервиса FKomS формируют целлюлозно-бумажная и фанерная продукция, пиломатериалы, а также товары народного потребления. Планируемый ежемесячный объем перевозок — порядка 150 TEU.

    Первый контейнерный поезд, груженный 152 TEU, отправился из Сыктывкара 17 октября. Отправка следующего состава запланирована на 25 ноября.

    Новый железнодорожный сервис ориентирован преимущественно на экспортеров Республики Коми, предоставляя им возможности по дальнейшей отправке продукции из Владивостока в страны Азии с помощью морских линий FESCO.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.10.2024
    FESCO впервые доставила продукцию российских агропереработчиков в Китай балкером
    В ближайшее время группа планирует организовать интермодальную цепочку для доставки сыпучих грузов на базе собственных и привлеченных активов.
    FESCO агропродукцияБалкерКитай
    0
    19.02.2024
    FESCO доставила негабаритные краны для строящейся АЭС «Аккую»
    FESCO организовала проектную перевозку из Китая негабаритных кранов общим весом 561 тонна для машинного […]
    FESCO АЭСКитайКраны
    0
    16.01.2024
    11 новых контейнерных кранов для ВМТП
    Группа FESCO приобрела 11 новых контейнерных кранов типа RTG для «Владивостокского морского торгового порта», […]
    FESCO Владивостокский морской торговый портВМТПКраны
    0
    24.05.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 21, 2024
    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    05.04.2024
    Новый контейнерный поезд из Китая в Москву
    2 апреля из города Тунцзян в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в Москпу отправился контейнерный1 […]
    Китай - ЕвропаКонтейнерный поездМосква
    0
    24.09.2024
    Первая внутрироссийская интермодальную отправка в рамках эксперимента по созданию НЦТЛП
    Транспортная группа FESCO отправила первый контейнер по внутрироссийскому интермодальному маршруту в рамках эксперимента по […]
    FESCO ГосЛогИнновацииИнтермодальные перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.10.2024 Запущен контейнерный поезд Сыктывкар – Владивосток
    18.10.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 42 неделя 2024
    17.10.2024 Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 14%
    16.10.2024 DP World приобретает собственный контейнерный парк
    16.10.2024 Top-25 контейнерных линий на 1 октября 2024
    16.10.2024 Maersk изменил отношение к СПГ
    Госрегулирование Показать всё
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    16.10.2024 Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    16.10.2024 Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
    09.10.2024 В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •