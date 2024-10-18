Запущен контейнерный поезд Сыктывкар – Владивосток

Транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный сервис FESCO Komi Shuttle (FKomS) из Сыктывкара во Владивосток.

Поезда будут отправляться раз в месяц от станции Сыктывкар и прибывать во «Владивостокский морской торговый порт», сообщили SeaNews в группе.

Расчетное время в пути до ВМТП составляет 12 дней. В перспективе рассматривается возможность увеличения частоты отправок по этому маршруту.

Основу грузопотока сервиса FKomS формируют целлюлозно-бумажная и фанерная продукция, пиломатериалы, а также товары народного потребления. Планируемый ежемесячный объем перевозок — порядка 150 TEU.

Первый контейнерный поезд, груженный 152 TEU, отправился из Сыктывкара 17 октября. Отправка следующего состава запланирована на 25 ноября.

Новый железнодорожный сервис ориентирован преимущественно на экспортеров Республики Коми, предоставляя им возможности по дальнейшей отправке продукции из Владивостока в страны Азии с помощью морских линий FESCO.

Фото: FESCO