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«Китайцев» с Дальнего Востока надо везти альтернативными схемами
19.09.2024

«Китайцев» с Дальнего Востока надо везти альтернативными схемами

    • Для снижения нагрузки на Восточный полигон необходимо найти альтернативные схемы вывоза с Дальнего Востока автомобилей китайского и корейского производства. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, выступая на сессии «Контейнерная логистика Восточного полигона: вызовы и новые возможности» в рамках Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в начале сентября.

    И.Левитин отметил, что количество автомобилей, произведенных в Китае и Корее, выросло в разы. «Терминалы и площадки ими забиты. Если вы пройдете по всем терминалам, вы увидите, что сотни тысяч машин проходят через Владивосток, – сказал он. – Как они уходят отсюда? Опять в контейнерах. Вопрос стоит глобально – мы понимаем, что с китайским автопромом нам жить долго».

    По мнению спикера, проблема намного глубже, поэтому необходимо искать другие способы отправки автомобилей вглубь России. «Но останавливать развитие Дальнего Востока из-за занятости Восточного полигона — это неправильно», – резюмировал И.Левитин.

    Напомним, на прошлой неделе «Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале об организации тестовой доставки автомобилей из Китая в Кемеровскую область в контейнерах Open Top. Новая логистическая цепочка, отмечают в РЖД, позволит поставлять автомобили из Китая сразу в дилерские центры страны за Уралом, минуя распределительный центр в Москве.

    Фото: SeaNews


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