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Пермскую целлюлозно-бумажную продукцию повезут по Севморпути
29.11.2024

Пермскую целлюлозно-бумажную продукцию повезут по Севморпути

    • Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством региона, компаниями New New Shipping Line и «Соликамскбумпром» состоялось в Архангельске. Как сообщает пресс-служба регионального правительства. Подписи под документом, который направлен на повышение грузовой базы экспортно-импортных поставок между портами Архангельск и КНР, поставили представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Дмитрий Юрков, генеральный директор компании New New Shipping Line Кэ Цзинь и представитель АО «Соликамскбумпром» Леонид Морозов.

    Соглашением предусмотрена организация морских перевозок грузов из Архангельска в порты Китая через Северный морской путь в 2025–2026 годах. Это позволит не только нарастить объем экспортно-импортных контейнерных перевозок, но и создать наиболее благоприятные условия для обеспечения перевалки грузов через архангельский порт.

    Как отметил губернатор Архангельской области, подписанное соглашение является еще одним шагом к расширению пула участников проекта «Арктический экспресс №1», который обеспечивает кратчайший путь доставки экспортно-импортных грузов между Архангельском и портами Китая по Северному морскому пути.

    «Сегодня подписали соглашение между правительством Архангельской области, нашим китайским партнёром – компанией New New Shipping Line – и компанией из Пермского края «Соликамскбумпром», которая в этом году впервые отправила партии целлюлозно-бумажной продукции через наш порт, оценила преимущества нового логистического маршрута и готова использовать инфраструктуру морского порта Архангельск на регулярной основе. Документом закрепили общее намерение увеличить объем перевалки грузов через наш порт. Рад, что регионы активно подключаются к выполнению общей задачи по увеличению объемов экспорта, поставленной Президентом России, – сказал А.Цыбульский.

    Глава региона добавил, что Архангельская область выполнила все планы по внешнеторговому обороту с портами КНР в навигацию текущего года: было организовано 10 взаимных рейсов с кратчайшими сроками перевозки – 22–25 дней. «Сейчас формируем планы на следующую навигацию», – добавил он.

    В сентябре прошлого года был дан старт первому морскому рейсу из Архангельска в Китай по Северному морскому пути, а уже в этом году удалось значительно увеличить количество судозаходов после запуска логистического маршрута «Арктический экспресс №1». В рамках навигационного периода 2025 года рассматривается возможность расширения географии поставок экспортных грузов из порта Архангельск с включением в маршрут портов Индии.

    «Это мой третий визит в Архангельск, и каждая наша встреча приносит положительный результат. В этом году мы сделали 10 рейсов по Северному морскому пути в Архангельск по «Арктическому экспрессу №1», который уже стал известным брендом. Вы в этом году показали не только возможности, но и надежность», – отметил Кэ Цзинь, обращаясь к губернатору Архангельской области.

    Компания «Соликамскбумпром», которая в этом году впервые отправила партии целлюлозно-бумажной продукции через архангельский порт, оценила преимущества нового логистического маршрута и готова использовать инфраструктуру морского порта Архангельск на регулярной основе.

    «Соликамскбумпром» является вторым комбинатом в стране по объемам производства целлюлозно-бумажной продукции, и для нас очень важны транзитное время и скорость обработки наших грузов», – подчеркнул Л.Морозов.

    Фото: пресс-служба правительства Архангельской области


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