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Регулярный сервис по отправке сборных грузов в контейнерах из Шанхая в Санкт-Петербург
15.08.2024

Регулярный сервис по отправке сборных грузов в контейнерах из Шанхая в Санкт-Петербург

    • Транспортная группа FESCO запустила регулярный сервис по отправке LCL-контейнеров (Less than Container Load) со сборными грузами из Шанхая в Санкт-Петербург по маршруту deep sea. Об этом SeaNews в компании

    Группа транспортирует LCL-контейнеры в рамках своей регулярной морской линии FESCO Baltorient Line, маршрут которой связывает основные порты Китая и Индии с Санкт-Петербургом через Суэцкий канал. Частота отправок из Шанхая на собственных контейнеровозах группы — в среднем раз в две недели. Расчетное время в пути — порядка 45 дней.

    Помимо этого, в рамках LCL-сервиса FESCO готова обеспечить таможенное оформление и страхование грузов, а также организовать сквозную перевозку контейнеров из Санкт-Петербурга в различные регионы России регулярными железнодорожными сервисами Группы или автотранспортом.

    Первый LCL-контейнер с расходными материалами для бытовой техники FESCO доставила из Шанхая до получателей в Санкт-Петербурге 6 августа.

    Фото: FESCO


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