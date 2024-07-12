В июне этого года «Оборонлогистика» зарегистрировала новую судоходную линию «СК ЮГ Лайн» для того, чтобы суда компании могли продолжить работу между морскими портами Санкт-Петербург и Калининград (Балтийск). Об этом сообщается на сайте компании.

5 июля на линию вышел принадлежащий «Оборонлогистике» сухогруз «Спарта II», тем самым возобновив работу по доставке грузов между Калининградской областью и основной территорией России. Первым кругорейсом судно перевезет 3,2 тыс., в том числе 36 единиц накатной техники и 175 контейнеров.

Ранее, с октября 2022 года, судно «Спарта II» было задействовано на линии между Санкт-Петербургом и Калининградом под управлением ФГУП «Росморпорт». За это время оно перевезло более 210 тыс. тонн грузов.

«Спарта II» имеет грузовой трюм и палубы для размещения контейнеров и накатной техники. Наличие судовых кранов и кормовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом. Длина судна – 121,7 м, ширина – 18,7 м. При максимальной загрузке «Спарта II» имеет дедвейт 8 тыс. тонн, осадку 7 м и скорость 11 узлов.

В настоящее время между портами Санкт-Петербург и Калининград (Балтийск) курсируют 2 сухогруза «Оборонлогистики»: «Пижма» и «Спарта II», а также паром «Амбал» на железнодорожно-паромной линии Усть-Луга – Балтийск.

Фото: «Оборонлогистика»