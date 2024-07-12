Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Оборонлогистика» зарегистрировала новую судоходную линию
12.07.2024

«Оборонлогистика» зарегистрировала новую судоходную линию

    • В июне этого года «Оборонлогистика» зарегистрировала новую судоходную линию «СК ЮГ Лайн» для того, чтобы суда компании могли продолжить работу между морскими портами Санкт-Петербург и Калининград (Балтийск). Об этом сообщается на сайте компании.

    5 июля на линию вышел принадлежащий «Оборонлогистике» сухогруз «Спарта II», тем самым возобновив работу по доставке грузов между Калининградской областью и основной территорией России. Первым кругорейсом судно перевезет 3,2 тыс., в том числе 36 единиц накатной техники и 175 контейнеров.

    Ранее, с октября 2022 года, судно «Спарта II» было задействовано на линии между Санкт-Петербургом и Калининградом под управлением ФГУП «Росморпорт». За это время оно перевезло более 210 тыс. тонн грузов.

    «Спарта II» имеет грузовой трюм и палубы для размещения контейнеров и накатной техники. Наличие судовых кранов и кормовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом. Длина судна – 121,7 м, ширина – 18,7 м. При максимальной загрузке «Спарта II» имеет дедвейт 8 тыс. тонн, осадку 7 м и скорость 11 узлов.

    В настоящее время между портами Санкт-Петербург и Калининград (Балтийск) курсируют 2 сухогруза «Оборонлогистики»: «Пижма» и «Спарта II», а также паром «Амбал» на железнодорожно-паромной линии Усть-Луга – Балтийск.

    Фото: «Оборонлогистика»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.04.2024
    Открыта навигация на внутренних водных путях Калининградской области
    В соответствии с распоряжением Росморречфлота от 29.12.2023 года № БТ-527-р 1 апреля открылась навигация […]
    2024Внутренние водные путиКалининградНавигация
    0
    21.05.2024
    Первый кругорейс грузопассажирского автомобильного парома «Антей»
    На морской линии «Посейдон» сообщением Усть-Луга — Калининград
    автомобильный паромКалининградморская линияОборонлогистика
    0
    12.03.2024
    «Росморпорту» переданы 10 подводных гидротехнических сооружений в порту Калининград
    На основании распоряжения территориального управления Росимущества в Калининградской области от 30.01.2023 № 39-51-р и […]
    гидротехнические сооруженияКалининградпередачаРосморпорт
    0
    29.02.2024
    FESCO отправила крупнотоннажное негабаритное оборудование в Турцию
    На площадку АЭС «Аккую»
    FESCO АЭСкрупногабаритный и тяжеловесный грузНегабарит
    0
    05.02.2024
    «Совфрахт» отправил первую партию торфа из Калининграда в Китай
    В контейнерах
    КалининградКитайКонтейнерные перевозкиСовфрахт
    0
    11.03.2024
    «РЖД Логистика» организовала мультимодальную перевозку для Мариинского театра
    «РЖД Логистика» реализовала проект по мультимодальной доставке «от двери до двери» для Государственного академического […]
    ВладивостокКонтейнерные перевозкимультимодальные перевозкиРЖД Логистика
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.07.2024 «Оборонлогистика» зарегистрировала новую судоходную линию
    12.07.2024 Контейнеровозов на вторичном рынке стали продавать больше
    12.07.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 28 неделя 2024
    11.07.2024 Контейнеровоз CMA CGM потерял контейнеры у побережья Южной Африки
    11.07.2024 Рекордный спрос на морские контейнерные перевозки
    11.07.2024 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2024: груженые выросли на 7,6%
    Госрегулирование Показать всё
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    08.07.2024 Продлено временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы
    01.07.2024 Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •