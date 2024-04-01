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Сухогруз «Спарта» выведен из эксплуатации на линии Санкт-Петербург – Калининград
01.04.2024

Сухогруз «Спарта» выведен из эксплуатации на линии Санкт-Петербург – Калининград

    • Универсальный сухогруз «Оборонлогистики» «Спарта», задействованный на контейнерной линии Санкт-Петербург – Калининград, 26 марта выведен из эксплуатации и поставлен в док АО «Канонерский судоремонтный завод» в порту Санкт-Петербург для проведения планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».

    В ходе ремонта под наблюдением экспертов Северо-Западного филиала ФАУ «Российское классификационное общество» на судне будут выполнены следующие работы:

    • техническое обслуживание и ремонт силовой установки, главного двигателя и вспомогательных механизмов;
    • диагностика и ремонт валовой линии и винто-рулевого комплекса;
    • техническое обслуживание и ремонт грузовых кранов;
    • ремонт и покраска корпуса судна.

    Кроме того, на «Спарте» будет проведена модернизация судовой связи и установлен новый комплекс, работающий с российской спутниковой группировкой.

    «Как только все работы завершатся, судно вновь вернется на линию», – говорится в пресс-релизе.

    «Спарта» в сентябре 2022 года была передислоцирована из порта Новороссийск для обеспечения снабжения Калининградской области в условиях санкционной блокады со стороны лимитрофов. За это время она перевезла в Калининград и обратно порядка 200 тыс. тонн грузов, в том числе 1,5 тыс. ед. единиц техники, около 11,5 тыс. контейнеров и 8 тыс. тонн генерального груза.

    Благодаря своей конструкции «Спарта» может перевозить любые типы грузов различного целевого назначения. Она имеет 2 трюма и грузовую палубу для размещения контейнеров и накатной техники. Наличие мощных судовых кранов грузоподъемностью по 240 тонн каждый и кормовой грузовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом. Длина судна – 127 м, ширина – 20 м. При максимальной загрузке в 6 785 т за один рейс «Спарта» способна перевести более 400 контейнеров на скорости до 12 узлов.

    «Уход «Спарты» на ремонт не приведет к значительному снижению объема грузоперевозок на линии «Санкт-Петербург – Калининград», так как два других сухогруза «Оборонлогистики» «Спарта II» и «Пижма» продолжают работать в обычном режиме», – поясняют в компании.

    Фото: «Оборонлогистика»


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