Теплоход «Ursa Major» выйдет на контейнерную линию Санкт-Петербург – Калининград летом

Теплоход «Ursa Major» («Большая Медведица») передислоцирован из Черного в Балтийское море для выполнения новых задачи по обеспечению транспортной доступности Калининградской области, сообщает пресс-служба «Оборонлогистики»,

«Во время перехода из порта Новороссийск в порт Санкт-Петербург флагман флота «Оборонлогистики» миновал Гибралтар, Ла-Манш и Датские проливы, выдержал два шторма, проведя в пути 20 суток», – говорится в пресс-релизе.

В настоящее время судно находится в доке судоремонтного завода, где проходит плановое обслуживание в рамках очередного освидетельствования. В ходе обслуживания под наблюдением инспекторов ФАУ «Российское Классификационное Общество» на судне будет выполнен ремонт:

силовой установки,

главного двигателя,

вспомогательных механизмов,

валовой линии,

винторулевого комплекса,

кранового оборудования,

корпуса судна.

Ожидается, что летом «Ursa Major» выйдет на контейнерную линию Санкт-Петербург – Калининград в дополнение к работающим там судам «Оборонлогистики». Точная дата выхода «Ursa Major» на линию будет определена по итогам проведения дефектации всех узлов и механизмов судна.

Самый большой теплоход в составе флота «Оборонлогистики» «Урса Майор» был задействован в длительных коммерческих рейсах в Азию и на Северном морском пути. Два года назад судно уже работало на линии Санкт-Петербург – Балтийск, затем ему на смену пришли «Спарта» и «Спарта II», а «Ursa Major» продолжила работу на южном направлении.

«Ursa Major» – универсальный сухогруз класса RO-RO/LO-LO (горизонтальной и вертикальной загрузки), предназначен для транспортировки грузов различного класса: генеральных грузов (включая негабаритные), контейнеров, и накатной техники (автомобилей, еврофур и т.п.).

В грузовом трюме судна «Ursa Major» можно разместить пакетированные грузы, технику, контейнеры, и другое имущество весом до 1200 тонн. На грузовой палубе помещается до 120 единиц накатной, колесной или гусеничной техники. На открытой палубе более 405 двадцатифутовых контейнеров в пять ярусов.

Судно оборудовано двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн каждый, что позиционирует его как Heavy Lift Cargo Vessel. Развивает скорость в 14 узлов. Длина судна – 142 м, ширина – 23 м, осадка – 7 м.

Фото: «Оборонлогистика»