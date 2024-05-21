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Первый кругорейс грузопассажирского автомобильного парома «Антей»
21.05.2024

Первый кругорейс грузопассажирского автомобильного парома «Антей»

    • 17 мая в морской порт Калининград прибыл грузопассажирский автомобильный паром «Антей», который станет головным судном линии «Посейдон». Новая морская линия открыта 17 мая 2024 года с основными портами захода Усть-Луга и Калининград, сообщает пресс-служба АО «Совфрахт».

    Планируется, что «Антей» будет осуществлять 5-6 круговых рейсов в месяц, а в 3 квартале начнет тестовые заходы на строящийся морской международный терминал в Пионерском. Универсальный двухпалубный паром относится к типу Ro-Pax, то есть позволяет одновременно перевозить автомобильную технику и сопровождающих ее пассажиров. Судно имеет ледовый класс для круглогодичной работы. Время в пути в одну сторону составит ок. 40 часов.

    Суммарная длина автополос составляет 1,7 тыс. линейных метров: на нижней палубе «Антея» могут разместиться 44 автопоезда, а на верхней — около 50. Таким образом, за один рейс судно способно принять на борт более 90 еврофур. На двух палубах размещены 24 розетки с напряжением в 380 V.

    На пароме можно доставлять не только грузовые, но также легковые автомобили, автобусы, мотоциклы, специальную и строительную технику. Для водителей и пассажиров на судне предусмотрено 59 кают, рассчитанных на 149 человек.

    Первым рейсом из Усть-Луги в самый западный российский регион было доставлено 44 единицы транспорта, в том числе накатная техника с различным негабаритным и тяжеловесным оборудованием, строительная и сельскохозяйственная техника, строительные материалы, легковые автомобили.

    Коммерческим оператором парома выступает ООО «Посейдон». На официальном сайте компании опубликованы тарифы, расписание рейсов и правила перевозок. В портах отправления пассажиров и накатную технику будут обслуживать линейные агенты ООО «Оборонлогистика».

    Фото: АО «Совфрахт»


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