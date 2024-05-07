На линию Усть-Луга – Балтийск выйдет грузопассажирский паром «Антей»

В середине мая на паромную линию Усть-Луга – Балтийск выйдет новый грузопассажирский автомобильный паром «Антей». Выход нового парома позволит значительно увеличить объем автомобильных грузов, перевозимых на линии, сообщает пресс-служба «Совфрахта».

Универсальный двухпалубный паром типа Ro-Pax будет перевозить накатную технику и сопровождающих ее пассажиров.

На нижней палубе смогут разместиться 44 автопоезда, на верхней – около 50. Суммарная длина автополос для перевозки накатной техники 1,7 тыс. погонных метров. За один рейс паром способен перевезти более 90 еврофур.

Каждая палуба оснащена 12 розетками для электроподключения по 380v. На судне имеется 59 кают для 149 пассажиров. Планируется, что паром «Антей» будет осуществлять 6 круговых рейсов в месяц.

Судно было построено в 1988 году и имеет ледовый класс, позволяющий перевозить грузы в Балтийском море круглогодично. Собственником парома является ООО «Универсальная транспортная группа», «Оборонлогистика» будет исполнять функции грузового агента и продавать билеты на перевозку накатной техники и пассажиров.

«С приходом нового парома порядок работы железнодорожно-паромной линии «Усть-Луга – Балтийск» не изменится. Для удобства грузоотправителей существующая схема «одного окна» будет сохранена для всех судов, работающих на линии. В портах отправления пассажиров и накатную технику будут обслуживать линейные агенты «Оборонлогистики», – говорится в сообщении.

Фото: «Совфрахт»