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«Росморпорту» переданы 10 подводных гидротехнических сооружений в порту Калининград
12.03.2024

«Росморпорту» переданы 10 подводных гидротехнических сооружений в порту Калининград

    • На основании распоряжения территориального управления Росимущества в Калининградской области от 30.01.2023 № 39-51-р и в соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» от 01.03.2023 №78 за ФГУП «Росморпорт» закреплены и переданы в управление Северо-Западному бассейновому филиалу предприятия 10 подводных гидротехнических сооружений общей площадью 105,7 га в морском порту Калининград. Об этом сообщается на сайте «Росморпорта».

    В частности, предприятию переданы:

    • подводное гидротехническое сооружение «Индустриальная гавань» площадью 13 га, предназначенное для маневрирования и безопасного подхода судов длиной до 175 м, шириной до 28 м и осадкой в грузу до 8 м к причалам №№ 8-14, 18-24 морского порта Калининград;
    • подводное гидротехническое сооружение «Акватория причалов Правой набережной» площадью 2,6 га, предназначенное для маневрирования и подходов судов длиной до 175 м, шириной до 28 м и осадкой в грузу до 6 м к судоремонтному причалу, пирсу №6, причалу КОФ, а также к местам базирования маломерных судов в морском порту;
    • подводное гидротехническое сооружение «Акватория о. Коссе» площадью 17,18 га, предназначенное для маневрирования и подхода судов длиной до 175 м, шириной до 28 м, осадкой в грузу до 7 м к причалам №1 и №2 базы технического обслуживания, причалу для стоянки судов типа «Ракета», к перспективным местам базирования маломерных судов и плавучих объектов в морском порту;
    • подводное гидротехническое сооружение «Гавань причала г. Светлый» площадью 1,14 га, предназначенное для подхода судов длиной до 114 м, шириной до 13,2 м, осадкой в грузу до 3,3 м к причалу Светловского грузового района морского порта Калининград;
    • подводное гидротехническое сооружение «Гавань причалов №15, №16» площадью акватории 1,12 га, предназначенное для маневрирования и подхода судов длиной до 146 м, шириной до 21,5 м и осадкой в грузу до 8,9 м к причалам № 15 и №16 морского порта;
    • подводное гидротехническое сооружение «Торговая Гавань и подходы к ней» площадью 16,33 га, предназначенное для маневрирования и подходов судов длиной до 200 м, шириной до 32,4 м, осадкой в грузу до 9,6 м к причалу №81, причалу №1 с торцевыми и сопрягающими участками, к гидротехническим сооружениям первого пускового комплекса грузопассажирского терминала в г. Балтийске в составе причала с двумя пандусами для приема паромов и судов типа ро-ро, железнодорожному паромному причалу с берегоукреплением в морском порту Калининград;
    • подводное гидротехническое сооружение «Гавань причалов №6БГР левой набережной» площадью 0,5 га, предназначенное для маневрирования и подхода судов длиной до 125,4 м, шириной до 16 м, осадкой в грузу до 7 м к причалу №6БГР морского порта;
    • подводное гидротехническое сооружение «Акватория терминала Балтнафта» площадью 9,6 га, предназначенное для маневрирования и подхода судов длиной до 190 м, шириной до 32,2 м, осадкой в грузу до 9,6 м к причалам Московской производственной базы, Межколхозной производственной базы, а также причалам ГРЭС-2 в морском порту Калининград;
    • подводное гидротехническое сооружение «Акватория терминала Лукойл – КНТ» площадью 35,47 га, предназначенное для маневрирования и подхода судов длиной до 190 м, шириной до 32,2 м, осадкой в грузу до 9,6 м к причалам ООО «Лукойл-КНТ» и ООО «Балтийский терминал» в морском порту;
    • подводное гидротехническое сооружение «Акватория Вольной гавани» площадью 8,75 га, предназначенное для маневрирования и подхода судов длиной до 175 м, шириной до 28 м, осадкой в грузу до 8 м к Нулевому причалу, а также причалам №№ 1-7 морского порта Калининград.

    Передача данных гидротехнических сооружений филиалу осуществлена в целях организации проведения постоянного мониторинга их технического состояния, а также выполнения ремонтных дноуглубительных работ с целью обеспечения поддержания проектных глубин в условиях периодической заносимости дна сооружений, что позволит обеспечить требуемый уровень безопасности мореплавания в морском порту Калининград.

    В этом году после выполнения промеров и определения необходимого объема работ Калининградским управлением планируется проведение ремонтных дноуглубительных работ на объектах «Акватория причалов Правой набережной» и «Акватория о. Коссе» в целях обеспечения безопасного прохода расчетных судов к соответствующим причалам, а также проведение ежегодных дноуглубительных работ по объектам «Акватория Вольной гавани», «Индустриальная гавань» и «Торговая Гавань и подходы к ней» в целях поддержания их проектных глубин.

    Ремонтные дноуглубительные работы Северо-Западный бассейновый филиал будет проводить с использованием судов дноуглубительного флота Архангельского филиала.

    Фото: «Росморпорт»


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